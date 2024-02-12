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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|حجازي يتفقد عددًا من مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة .. ترقية 20 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرسا بجامعة طنطا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم يتفقد عددًا من مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة |صور

تفقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددًا من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحتفل باليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم

نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا احتفالا باليوم العالمى للمرأة والفتاة فى مجال العلوم والذى يواكب يوم 11 فبراير من كل عام، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ود. نهاد المحبوب عميد كلية الطب البشرى والقائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبرعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ترقية 20 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 38 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الخامسة للعام الجامعي 2023/2024، المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من رشا لطفى محمد يونس بكلية الطب، سحر حسونة حسن بكلية العلوم، علاء الدين توفيق إبراهيم بكلية التجارة، هبة حلمى لطفى الجمل، أحمد محمد شوقى بكلية التربية الرياضية 

تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين بمسابقة الاخصائي الاجتماعى المثالى في الخدمات الفردية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة الأخصائى الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية" للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائي والإعدادى والثانوى"، حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن حصول حنان عثمان أحمد، الاخصائية بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية إدارة نجع حمادي التعليمية على المركز الأول.

إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس عبر هذا الرابط

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس تعليمات عاجلة للطلاب بشأن إعلان نتائج مرحلة البكالوريوس لبرنامجي الساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

قال الدكتور خالد قدري عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه سوف يتم  بدء إعلان نتائج امتحانات مرحلة البكالوريوس ( لبرنامجي الساعات المعتمدة باللغتين العربية والانجليزية) الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ عبر هذا الرابط اضغط هنا.

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