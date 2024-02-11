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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء مركز خدمات مصر ومرفق النقل الداخلي الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية، فعملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة بما يضمن تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية لمتابعة سير الأعمال في إنشاء مركز خدمات مصر وتفقد مقر مرفق النقل الداخلي الجديد.

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بدأت الجولة بتفقد مستجدات الأعمال بمركز خدمات مصر والجاري تنفيذه بالمحافظة والذي يهدف لتقديم الخدمات الحكومية في مكان واحد، وأشار محافظ الغربية أن مشروع مركز خدمات مصر، يهدف إلى تسهيل الإجراءات لخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد، والذي يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل للمواطن تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة.

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وعلى هامش الجولة قام المحافظ بمراجعة أعمال التشطيبات النهائية لمقر مرفق النقل الداخلي الجديد بأرض المجزر القديم بالعجيزي بمدينة طنطا.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات المميكنة الخدمات المقدمة للمواطن الخط الجمهورية الجديدة الدولة المصرية الدكتور طارق رحمي

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