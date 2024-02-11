وكيل تعليم الغربية يباشر انتظام الدراسة بالسنطة.. صور

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم خلال جولة لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، مع ثان أيام الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بإدارة السنطة التعليمية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وخلال المتابعة التي بدأت في الصباح الباكر، شهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة الشهيد شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة السنطة التعليمية، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة ومتنوعة.

وقام بمتابعة عدد من فصول المدرسة، وقام بمتابعة تسليم جميع الطلاب كتب الفصل الدراسي الثاني بنظام جيد وتنظيم متميز، وأثنى على حسن سير العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط المدرسة، وانتظامها، ونظافتها

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة بتكريم الأستاذ أحمد عبد الرحمن البكر، مدير مدرسة شوقي الرفاعي للتعليم الأساسي، لانضباط العملية التعليمية بالمدرسة، ونظافة وانتظام الدراسة بالمدرسة، والعمل بروح الفريق.



كما توجه "حسن" إلى مدرسة السنطة الفنية للشئون الفندقية والخدمات السياحية، حيث قام بمتابعة الأقسام الداخلية بالمدرسة، والفصول، ومعمل الحاسب الآلي، والمكتبة، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدارس، ووجه بضرورة تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب في اليوم الدراسي، والاهتمام بالنظافة بصورة يومية، وتسجيل الغياب أولاً بأول، مؤكداً على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، والاهتمام بتسجيل الغياب بمعرفة مسئول الإحصاء بالمدرسة بالتعاون مع وكيل شئون الطلبة.

يذكر أن مدارس الغربية استقبلت في اليوم الثاني جميع طلاب مدارسها البالغ عددها 2705 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 1195216 طالب وطالبة، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني، حيث يمثل هذا العدد طلاب جميع المدارس بمختلف نوعياتها، والتي تعمل بنظام الفترة الواحدة والفترتين.

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