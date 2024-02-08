محافظ الغربية يعقد اجتماعا لتذليل عقبات مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا تنسيقيا لتذليل المعوقات التي تواجه توصيل الكهرباء لمستشفى طنطا العام والاورام الجديد والجاري العمل بهما حاليا بسبرباي مركز طنطا، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع غرب كهرباء الغربية، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بمستشفى طنطا العام والاورام الجديد، والتي كان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع حرصه على متابعة العمل في المستشفيين من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها.

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