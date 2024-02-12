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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الساحر.. عمر كمال يستعد لطرح أحدث أغانيه على "يوتيوب"

صدى البلد

يستعد المطرب عمر كمال، لطرح أحدث أغانيه "الساحر" خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعددا من المحطات الموسيقية.

وانتهى عمر كمال من تسجيل أغنية "الساحر" بأحد استديوهات الموسيقى، ويتم حاليا عمليات المونتاج للأغنية.

أغنية "الساحر" من كلمات وألحان عمر دولار، وتوزيع أبو عبير، وإنتاج SMS معتز عرموش وsr سامو.

كشف المغني عمر كمال عن نصائح والدته له اليومية، ورغبتها في تركه مجال الغناء والبعد عن الوسط الفني، وهي ليست المرة الأولى التي تطلب منه ذلك.

وقالت والدة عمر كمال في الفيديو الذي نشره عبر تيك توك: "المجال ده مش كويس.. اعمل مشروع وسيبك من الفن.. دي مش حياة بتصحى بالليل وتنام بالنهار". 

مصطفى حدوتة وعمر كمال

وقال الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، إن تصدر أغنياته قوائم الأعمال الناجحة خلال السنوات الثلاث الماضية تحمله مسئولية منافسة نفسه وتحقيق مزيد من النجاحات.

وتحدث مصطفى حدوتة في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إن ردود الفعل على أعماله تمنحه حق النجاح، مشيرا إلى أن العديد من المشاهير حاليا نجحوا على يديه. 

وأشار مصطفى حدوتة إلى أن هناك مغنيين مثل عمر كمال لم يكن يعرفه أحد قبل مهرجان "بنت الجيران"، لكن بعدها "كلوا السوق" 

وأكد مصطفى حدوتة أنه كان يراهن على نجاح أغنية مخصماك للفنانة نوال، ورغم أنها ظلمت في البداية لكنه كان يثق في نجاحها.  

المطرب عمر كمال عمر كمال مطرب عمر كمال

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