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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حدوتة: عمر كمال مكنش معروف قبل بنت الجيران و"مخصماك" اتظلمت في الأول

مصطفى حدوتة
مصطفى حدوتة

قال الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، إن تصدر أغنياته قوائم الأعمال الناجحة خلال السنوات الثلاث الماضية تحمله مسئولية منافسة نفسه وتحقيق مزيد من النجاحات.

 

وتحدث مصطفى حدوتة في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، إن ردود الفعل على أعماله تمنحه حق النجاح، مشيرا إلى أن العديد من المشاهير حاليا نجحوا على يديه. 

 

وأشار مصطفى حدوتة إلى أن هناك مغنيين مثل عمر كمال لم يكن يعرفه أحد قبل مهرجان "بنت الجيران"، ولكن بعدها "كلوا السوق" 

 

وأكد مصطفى حدوتة على أنه كان يراهن على نجاح أغنية مخصماك للفنانة نوال، ورغم أنها ظلمت في البداية لكنه كان يثق في نجاحها. 

 

 

كواليس أغنية يا قمر 

 

قال الشاعر الغنائي مصطفى حدوتة، إنه سعيد بالتعاون مع عمرو دياب في أغنية “يا قمر” التي طرحها في ألبومه الجديد “مكانك” والتي نالت إشادات كبيرة. 

 

وكشف “حدوتة”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، عن أنه يستعد لطرح أغنيات جديدة مع الهضبة عمرو دياب، ولكن لم يحدد الموعد حتى الآن. 

 

وأكد الشاعر، على أن تعاونه مع عمرو دياب والذي لحن أغنيته “يا قمر” بنفسه أمر مختلف تماما عن كل ما قدمه من قبل، مشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير. 

 

وتابع أن عمرو دياب يدعم موهبته بقوة، ويشجعه على الاستمرار في كتابة الأغاني بطريقته، ويحافظ على بصمته التي وضعها على الكثير من الأعمال الناجحة.

مصطفى حدوتة أغنية مخصماك أغنية يا قمر الهضبة عمرو دياب بنت الجيران

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