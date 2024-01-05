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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رقم قياسي.. ألبوم عمرو دياب "مكانك" الأعلى استماعا بالوطن العربي

صدى البلد

تصدر النجم الكبير عمرو دياب قوائم استماع تطبيق أنغامي على مستوى الوطن العربي هذا الأسبوع بألبومه الجديد "مكانك" .

وتصدر الألبوم قوائم الأعلى استماعا في مصر والسعودية والكويت والأردن والعراق والامارات وقطر وعمان والبحرين واليمن .


وعلى نفس الصعيد حقق ألبوم مكانك للنجم الكبير عمرو دياب رقما قياسيا جديدا حيث تجاوز عدد مرات استماعه عبر تطبيق أنغامي أكثر من  ٣٠ مليون استماع خلال أسبوع من صدوره.

وكان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم ٢٨ ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار ١٢ ساعة كاملة.


ويضم الألبوم ١٢ أغنية وهي كالتالي:
"بيوحشنا" كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع أحمد ابراهيم ، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس
"سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، الحان محمد يحيي توزيع احمد ابراهيم.

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"معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم
"ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد ، لحن محمد يحيى ، توزيع عادل حقي 
"واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة ، لحن محمد يحيى ، توزيع وسام عبد المنعم
"مكانك" كلمات تامر حسين ، لحن عمرو دياب ، توزيع أحمد ابراهيم 
"ياقمر" كلمات مصطفى حدوتة ، لحن عمرو دياب ، توزيع وسام عبد المنعم 
"لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي
"الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي
"ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي
"مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي ، توزيع أحمد ابراهيم 
"المعنويات مرتفعة" كلمات ايمن بهجت قمر، الحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبدالمنعم.
ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل غنائي كبير في القرية العالمية في دبي يوم 18 يناير الجاري .

البوم مكانك الأعلى استماعا الأردن والعراق السعودية والكويت النجم الكبير عمرو دياب الوطن العربي

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