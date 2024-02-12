الجنرال تياني: النيجر وبوركينا فاسو ومالي لن تصبح "البقرة الحلوب" لفرنسا

قال رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الوطن الحاكم في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني، اليوم الاثنين إن أعضاء تحالف دول الساحل يرفضون توفير عائدات لفرنسا.

وأعلن الجنرال تياني عن إمكانية إنشاء عملة موحدة للحلف، ووصفها بأنها علامة على السيادة، مشيرا إلى أنه "لم يعد من الممكن أن يكون هناك أي شك في أن تكون بلداننا "بقرة حلوب" لفرنسا"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف الجنرال أن النيجر وبوركينا فاسو ومالي منخرطون الآن في عملية استعادة السيادة الكاملة.

وأعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في 28 يناير وزعمت الدول الثلاث أن الكتلة فشلت في "دعم دولنا في معركتنا الوجودية ضد الإرهاب وانعدام الأمن.

وذكرت دول التحالف أيضًا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "خانت مبادئها التأسيسية" تحت النفوذ الأجنبي من خلال فرض عقوبات على الدول بعد الانقلابات.

وتوترت علاقات الدولتين مع الكتلة الإقليمية منذ تولي الجيش السلطة في مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022، والنيجر عام 2023.