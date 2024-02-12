تركيا تستقبل رائد الفضاء ألبير جيزيرافشي استقبال الأبطال

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها عودة أول رائد فضاء تركي إلى الأرض لتستقبله بلاده استقبال الأبطال، إذ أصبح بنظر الأتراك رمزا للتقدم التكنولوجي وعالم الفضاء.

واستغرقت مهمة الرائد ألبير غزر أوجي إلى محطة الفضاء الدولية ثلاثة أسابيع.

تابع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كثب مهمة الرائد ألبير غزر أوجي إلى محطة الفضاء الدولية، معلنا أنه رمز جديد لتركيا المتطورة والأكثر قوة وحزما، وذلك بعد عام من احتفال البلاد بمائوية تأسيس الجمهورية.

وكان أردوغان تحدث مرات عدة مع غزر أوجي، منذ غادر الرائد باتجاه فلوريدا تحضيرا لمهمته، وكان هذا الرائد طيارا سابقا في القوات الجوية التركية، ويبلغ من العمر 44 عاما.

ودفعت تركيا المبلغ الذي تطلبته رحلة غزر أوجي الخاصة والبالغ حوالي 55 مليون دولار. وتعد هذه الرحلة الخاصة الثالثة من نوعها التي نظمتها شركة أكسيوم سبيس مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة سبيس أكس.