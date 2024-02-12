تليلور سويفت لها علاقة.. ما سر أشعة الليزر من عيني بايدن؟

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن صورة غامضة له على حسابه بمنصة "إكس"، تظهر أشعة ليزر حمراء تنطلق من عينيه.

ومع الصورة، كتب بايدن تعليقا مقتضبا قال فيه: "تماما كما خططنا له"، ليثير التكهنات بشأن مقصده من هذه الجملة.

قالت تقارير صحفية إن بايدن كان يرد بسخرية على أنباء أشارت إلى "تلاعب" في مباراة نهائي السوبر بول، أكبر حدث رياضي في الولايات المتحدة، التي جرت الاثنين.

ويعد أشعة الليزر التي تخرج من عين بايدن تسمى "Dark Brandon"، وهي عبارة عن ميم نشأت من شعار يميني ولكن تم اختياره بواسطة متابعي بايدن وفريق التواصل الاجتماعي.

ونشر بايدن الصورة عقب نهائي الـ"سوبر بول"، بين كنساس سيتي شيفز وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز، والتي انتهت المباراة بفوز الأول، الذي يضم في صفوفه اللاعب ترافيس كيلسي، صديق تايلور سويفت الحالي.

فيما ذكرت تقارير أن النجمة الأمريكية المشهورة تايلور سويفت لها علاقة بإدارة بايدن وتروج له قبل الانتخابات، مقابل حصول كنساس سيتي شيفز، فريق حبيبها، على دعم من اتحاد كرة القدم الأمريكية.