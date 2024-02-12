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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أغلى صفقة في التاريخ.. اتحاد جدة يتمسك بضم محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

يسعى اتحاد جدة إلى التمسك بحظوظه في التعاقد مع  محمد صلاح نجم ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن أجرى اتحاد جدة عدة محاولات لحسم صفقة الفرعون المصري في الصيف الماضي، لكنها لم تكلل بالنجاح.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك"، لم يستسلم اتحاد جدة ويخطط لتقديم عرض ضخم، من أجل الحصول على توقيع النجم المصري.

وأشارت إلى اتحاد جدة يجهز عرضا ضخما بقيمة 235 مليون يورو لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح.

وإذا وافق الريدز، سيصبح صلاح، أغلى صفقة انتقال على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، متفوقا على مبلغ 222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار في 2017.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2025، وذكرت عدة تقارير مؤخرا بأن الريدز يحاول تحصين النجم المصري بعقد جديد.

وكشفت "ذا أتلتيك" أن راتب صلاح مع اتحاد جدة سيكون 85 مليون يورو، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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