البرلمان يزف بشرى بشأن التصالح على مخالفات البناء تحدث بعد أسبوعين

كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اشتراطات التصالح في مخالفات البناء الجديدة والتي اقرها مجلس النواب، مشيرا إلى أن لا مخالفة مبانى إلا ولها حل فى قانون التصالح الجديد.

وأضاف طارق شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، أن مخالفات البناء السابقة على آخر تصوير جوى قبل 2023/10/15 وكل المخالفات التى قبل هذا التاريخ سوف يشملها قانون التصالح حتى ولو كانت مخالفة قوانين التنظيم أو الآثار أو الطيران المدني بشروط حددها القانون.

وتابع المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المسارعة فى سداد مقابل التصالح مكسب كبير للمتصالح حال دفع المبلغ مقدما والاستفادة بخصم ربع المستحق عليه، لافتا إلى أن تخرج اللائحة التنفيذية في غضون أسبوعين، أي مع نهاية شهر فبراير الحالي.



