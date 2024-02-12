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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انطلاق دورة "أنظمة التحكم في منظومة الري" برابطة خريجي الأزهر

صدى البلد

أطلقت اليوم، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال مشروع «سفراء الأزهر»، دورة تدريبية بعنوان "أنظمة التحكم المستخدمة في منظومة الري ومتطلبات سوق العمل"، يحاضر بها نخبة من المتخصصين في مجال الري، وتعقد لمدة أربعة أيام، لعدد ١٣٠ طالبا، بمقر الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، خلال افتتاح الدورة، حرص المنظمة على تفعيل دور الشباب المجتمعي وصقل خبراتهم في كافة المجالات العملية والحياتية وهذا ما يسعى له مشروع «سفراء الأزهر» من تمكين الشباب من أدواته وتسليحه بالعلم على أيدي متخصصين وعلماء في شتى أنواع العلوم حتى يتسنى للطاقات الشبابية العمل باحتراف في سوق العمل بعد التخرج، وكل ذلك يأتي إيمانا من المنظمة والقائمين عليها بضرورة العمل على بناء الشباب وملء فراغهم حتى لا يكون هناك مجال لاستقطابهم لنشر أفكار مغلوطة أو منحرفة؛ لأن أساس الإرهاب والغلو التطرف الفكري، وأساس التطرف الفكري الفراغ الذهني وإغفال الطاقات الإيجابية، ومن ثم الوقوع فى شراك وبراثن الجماعات المتطرفة.

من جانبه قدم الدكتور سمير حافظ - عميد كلية الهندسة الزراعية بالقاهرة، جزيل شكره وعظيم امتنانه للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر والقائمين عليها؛ لما تقوم به من جهد كبير في تطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال البرامج المتخصصة التي تقدمها لهم.

الأزهر الري دورة تدريبية سوق العمل

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