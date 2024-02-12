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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

علي الحجار يجري البروفة النهائية استعدادًا لحفل "100 سنة غنا"

صدى البلد

أجرى الفنان علي الحجار، اليوم الإثنين، البروفة النهائية مع فرقته الموسيقية، استعدادًا لإحياء حفل غنائي، بعد غدٍ الأربعاء، ضمن مشروع "100 سنة غنا"، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
ومن المقرر أن يقدم علي الحجار -خلال الحفل- عددًا من الأغاني التي قام بتلحينها الموسيقار محمد عبد الوهاب.
كان الفنان علي الحجار قد أكد أن المشروع الفني الجديد "100 سنة غنا" -المقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني- يستهدف إعادة تقديم روائع الأغاني التراثية لكبار نجوم الطرب خلال 100 عام، والتي تصلح للتوزيع المعاصر، بحيث يتم تقديمها بطريقة عصرية.
وأضاف الحجار أن مشروع "100 سنة غنا" لا يعتمد على الترتيب الزمني في تقديم روائع أعمال التراث، بل يرصد تاريخ الغناء في مصر بطريقة تناول مختلفة تبرز تاريخ كل أغنية بشكل مقارب للأوبريت، بالتعاون مع عدد من الموزعين بما يتناسب مع كل عمل غنائي.
كانت دار الأوبرا المصرية قد أعلنت بدء تقديم سلاسل حفلات مشروع "100 سنا غنا"، يوم 14 فبراير الجاري، وهو المشروع الذي يتبناه النجم علي الحجار، ويحتفي من خلاله بمجموعة من كبار الموسيقيين من المؤثرين في التراث الغنائي.

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