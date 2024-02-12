رئيس الوزراء البولندي يدعو زعماء الناتو إلى زيادة الإنفاق العسكري

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، اليوم الاثنين إنه سيصر على أن يزيد زعماء جميع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" الإنفاق العسكري.

وصف توسك زيادة تمويل قدراتها الدفاعية بشكل جدي بأنها "مصلحة أوروبية عامة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

ووفقاً لرئيس الوزراء البولندي، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يتفوق على روسيا في القوة العسكرية إذا زاد الإنفاق الدفاعي.

وتابع "سأصر على أن يقوم جميع شركاء الناتو بزيادة قدراتهم، ولا يوجد سبب واحد يجعل الاتحاد الأوروبي أضعف من روسيا عسكريا".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لن تحمي حلفاء الناتو الذين لا يلبون متطلبات الإنفاق الدفاعي للحلف من هجوم افتراضي من قبل روسيا.

ورأى زعيم التيار الوطني الفرنسي فلوريان فيليبو أن تصريح ترامب وجه ضربة ثانية لسلطة حلف شمال الأطلسي بعد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحافي الأميركي تاكر كارلسون.