د.عبدالمنعم سعيد: الغرب يدرك أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، أنه لابد من إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا أن العالم الغربي يدرك أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة.



وأضاف عبدالمنعم سعيد، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر تمتلك قوة عسكرية على أعلى مستوى، متابعا أن إسرائيل تردك قوة مصر عسكريا.

وأشار الدكتور عبدالمنعم سعيد المفكر السياسي، إلى أن العالم يدرك أن إسرائيل تقوم بابادة جماعية في قطاع غزة، مستدركا انه لابد من هدوء كبير في التعامل مع إسرائيل.

