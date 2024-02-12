اتحاد المهن الطبية: الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جريمة حرب مكتملة الأركان

أدان اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات «الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة»، بأشد العبارات، الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على النازحين من الأطفال والنساء والمدنيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي سبق أن نزح إليها ما يقرب من 1,4 مليون فلسطيني؛ باعتبارها أكثر المناطق الآمنة.

واشار إلى أن تلك الهجمات الوحشية؛ أدت إلى سقوط الآلاف من القتلى الجرحى من الفلسطينيين الأبرياء.

واستنكر اتحاد المهن الطبية، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني، وتعمد الاعتداءات الوحشية على النازحين بمدينة رفح، واستهداف المستشفيات والمدارس، مؤكدا أن سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، يعد جرائم حرب مكتملة الأركان غير مسبوقة.

وأكد اتحاد المهن الطبية أن الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية، تعد وصمة عار على جبين الإنسانية، وسط صمت تام من المجتمع الدولي.