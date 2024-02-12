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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: توريط مصر ونزوح الفلسطينيين لسيناء الهدف رقم 1 لإسرائيل وحماس

ابراهيم عيسي
ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اليمين الإسرائيلي وحركة حماس منذ 7 أكتوبر هدفهم ورغبتهم وخطتهم الأولى هي توريط مصر، مشددًا على أن رقم واحد في اليمين المتطرف الإسرائيلي وحماس ومن خلفها المشروع الإيراني والتيار الإسلامي السياسي هو توريط الدولة المصرية بنزوح قطاع واسع من الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وأوضح عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن في الخطة الإسرائيلية والغرض من الحرب الدائرة الآن في غزة هو التوطين والدفع لكي توافق مصر على هذا المشروع، وعلى الجانب الآخر حماس تريد أن تورط مصر وتمد الأزمة للأراضي المصرية وتحقق مشروع الإسلامي السياسي لإنهاء قضايا بها سلام وتسوية وتوريط مصر سياسيًا واقتصاديًا.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن المشروع أيضًا للنزوح والفرار من العدوان الإسرائيلي وتجاوز معبر رفح ودخول الفلسطينيين في سيناء من بينهم حماس لإعادة بناء قواتهم في سيناء، منوهًا بأنه يتم البحث والعمل لإغراق مصر في المشكلة الفلسطينية من خلال التواجد على الأرض المصرية.

اليمين الاسرائيلي 7 أكتوبر غزة الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي معبر رفح الأرض المصرية حماس توريط الدولة المصرية

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