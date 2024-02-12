رئيس حزب العدل: مفيش معارض ومؤيد.. وكلنا خلف الدولة المصرية

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة منذ عقود، موضحا أنها تتعامل بحكمة مع كافة الأزمات بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي.

وتابع إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على قناة "سي بي سي"، أننا نرى الجانب الإسرائيلي يصدر مشاكله الداخلية على حساب مصر وهذا أمر غير مقبول.

وأردف:" مفيش معارض ومؤيد في الوقت الحالي، الشعب المصري يقف خلف الدولة المصرية لمواجهة أي أخطار تحيط بنا مهما كان الثمن".

وأكمل:" داعمون للموقف المصري في التعامل مع الازمة والذي يتسم بالحكمة والرشد، فهي تحملت اشكالا كثيرة للحماقات من الكيان المحتل من اجل الشعب الفلسطيني وعدم تصفية قضيتهم .

مصر قادرة على حماية حدودها

واختتم:" مصر قادرة على حماية حدودها وإفشال مخطط إسرائيل في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء".