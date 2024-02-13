أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن علا غانم، واختفاء زوج ابنة عبلة كامل، نرصدها لكم فيما يلي:



قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي



حالة كبيرة أثارها زوج فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل البولندي الذي يحمل اسم باويل جو، وذلك بعدما قام بغلق حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، واختفى عن السوشيال ميديا في قرار غامض منه.

كشفت الفنانة علا غانم عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن عودتها بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرارها بصفة دائمة هناك.

علقت الفنانة رحاب الجمل، على عيد الحب المرتقب بعد يومين، وكشفت عن رأيها فيه وطقوسها في ظل انشغالها بالأعمال الفنية التي تصورها في الوقت الحالي.

أثار الفنان محمود عامر الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بالبيجامة برفقه زوجته في الصباحية .