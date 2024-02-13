عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن علا غانم، واختفاء زوج ابنة عبلة كامل، نرصدها لكم فيما يلي:


قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

حالة كبيرة أثارها زوج فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل البولندي الذي يحمل اسم باويل جو، وذلك بعدما قام بغلق حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، واختفى عن السوشيال ميديا في قرار غامض منه.


1 مارس الدليل.. علا غانم تكشف لصدى البلد حقيقة هجرتها إلى أمريكا

كشفت الفنانة علا غانم عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن عودتها بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرارها بصفة دائمة هناك.

 

اديها حقها ناشف.. رحاب الجمل: هات لمراتك لحمة أو فلوس في عيد الحب

علقت الفنانة رحاب الجمل، على عيد الحب المرتقب بعد يومين، وكشفت عن رأيها فيه وطقوسها في ظل انشغالها بالأعمال الفنية التي تصورها في الوقت الحالي.

 

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

أثار الفنان محمود عامر الجدل خلال الساعات الماضية بعد ظهوره بالبيجامة برفقه زوجته في الصباحية .

علا غانم عبلة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

أتاني .. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته عبر يوتيوب

طرح البوسترات الرسمية لمسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج.. صور

عايزة أتجوز وونوس.. وفاة مدير التصوير ضياء جاويش

دنيا عبدالعزيز: أستكمل تصوير المداح 4 بعد عودتى من مهرجان بغداد السينمائي

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عرض مسلسل جودر لـ ياسر جلال في رمضان 2024 و2025

لبحث التعاون المشترك.. وزيرة الثقافة تلتقي تركى آل الشيخ وعمرو الفقى

وفاة الريس زكريا قائد الطنبورة البورسعيدية

ترشيحاتنا

لأول مرة.. حمدي الوزير يكشف عن موفقه من الهجوم على إعلانه

التعامل مع الأبناء.. محمد صلاح يوجه رسالة للآباء والأمهات عبر إنستجرام

أخبار الفن| حقيقة هجرة علا غانم.. ونصيحة رحاب الجمل في عيد الحب.. ومحمود عامر وزوجته يثيران الجدل

اخبار مصر| مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. عدم استقرار جوي يضرب مصر

العاهل الأردني: اجتياح رفح يؤدي إلى كارثة إنسانية

كيفية استخراج جواز سفر في أسرع وقت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير جدا .. مايا دياب تثير الجدل بفستان جريء

الأسطورة مش بالكلام.. إبراهيم حسن يهاجم صلاح بعد تهربه من لقاء العميد بإنجلترا.. ورد صادم من مساعدي اللاعب

في الحالات الشديدة.. اكتشف علاج آلام الظهر الطبية

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

فيديو

طلبت كدة.. ديو غنائي جديد بين دياسطي ومعجزة من فيلم درويلة.. فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ