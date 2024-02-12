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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قرار غامض.. اختفاء زوج ابنة عبلة كامل البولندي

عبلة كامل - ابنتها
عبلة كامل - ابنتها وزوجها

حالة كبيرة أثارها زوج فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل البولندي الذي يحمل اسم باويل جو، وذلك بعدما قام بغلق حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، واختفى عن السوشيال ميديا في قرار غامض منه. 

وفي الوقت الذي قرر فيه البولندي باويل جو - زوج ابنة عبلة كامل - غلق حسابه على انستجرام، لاتزال زوجته فاطمة مختلفة بصورهما معا. 

ابنة عبلة كامل وزوجها البولندي 
ابنة عبلة كامل وزوجها البولندي 

صور ابنة عبلة كامل

نشرت فاطمة ابنة الفنانة عبلة كامل، صورا جديدة لها بصحبة زوجها البولندي أثناء احتفالها بعيد ميلادها فى منزلها. 

وظهرت فاطمة فى الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت ملابس مكشوفة، وتلقت ابنة عبلة كامل عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي العديد من التهاني والمعايدات بمناسبة عيد ميلادها. 

 

بنات عبلة كامل

وأصبحت فاطمة وشقيقتها زينب محط أنظار واهتمام الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال عنهما فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل إنجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي. 

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

 

اعتزال عبلة كامل 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: “أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه”.

وأضاف أشرف زكي: “عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني”.

 

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