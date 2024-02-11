مسلسلات رمضان 2024.. 40 عملا دراميا تتنافس في الماراثون أبرزها الحشاشين والكبير أوي والمداح وكوبرا وبيت الرفاعي وعتبات البهجة

يترقب محبو مسلسلات رمضان، بدء الماراثون الدرامي الرمضاني المتزامن مع العام الميلادي 2024، في شهر مارس المقبل، مع بداية الشهر الفضيل.

وضمت القائمة الأولى من مسلسلات رمضان 2024، قرابة الـ40 مسلسلا، ما بين الـ 15 حلقة والـ 30 حلقة.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي، القائمة الأولى لـ مسلسلات رمضان، المتزامنة مع العام الميلادي 2024.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي، بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

مسلسل المداح 4

مسلسل المداح، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، بطولة النجوم كريم عبد العزيز، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إنتاج سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، مايان السيد، محمود حافظ والفنان الشاب نور النبوي، وهو مأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" مقتبس من أحداث حقيقية بطولة سلمى أبو ضيف ويشاركها كل من ليلى زاهر، انتصار، محمد محمود، فرح يوسف، هند عبد الحليم، محمد شاهين، إسلام إبراهيم، وإخراج ياسمين أحمد كامل، سيناريو وحوار سمر طاهر، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي، ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، من بطولة النجمة روجينا، صلاح عبدالله، محمد ثروت، مراد مكرم، نهى عابدين، رنا رئيس، محمود حجازي، أحمد محدي، ميمي جمال، وتأليف أمين جمال،إنتاج شركة كودكس، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل العتاولة

مسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الإخوة بين السقا وطارق لطفي، كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا، أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل حق عرب

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، وآخرين؟، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة، بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على.

مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، سلوى عثمان، كمال أبورية، طارق النهري، ولبنى ونس، تأليف مهاب طارق ومحمد سامي، وإخراج محمد سامي.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، بطولة ماجد المصري ، أيتن عامر، هدى حسين، ليلى عبدالله، سحر حسين، نور الغندور، ناصر الدوسري، نور الشيخ، لولوة الملا، خالد الشاعر، ومن إخراج البحريني علي العلي.

مسلسل أشغال شاقة

مسلسل أشغال شاقة، بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مسلسل كامل العدد 2

مسلسل كامل العدد، يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب.

مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم يشارك في بطولته إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني، نبيل نور الدين، هبة عبدالغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا، سلوى محمد علي، ، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج شركة الصباح.

مسلسل بابا جه

يشارك في بطولة مسلسل بابا جه كل من الفنانة نسرين أمين، محمد أوتاكا، سما إبراهيم، الطفلة لافينيا نادر، وغيرهم، والعمل من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عددا كبيرا من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

مسلسل صيد العقارب

مسلسل "صيد العقارب" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد

مسلسل خالد نور وولده نور خالد، بطولة كريم محمود عبد العزيز، شيكو، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، حمزة العيلي، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أمين.

مسلسل كوبرا

مسلسل كوبرا بطولة محمد إمام، أوس أوس، محمد ثروت، علاء مرسي، من تأليف أحمد أبوزيد، إخراج أحمد شفيق.

مسلسل رحيل

مسلسل رحيل بطولة ياسمين صبري، أحمد فهمي، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، رحاب الجمل، ملك قورة، محمد لطفي، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال.

مسلسل للأذكياء فقط

مسلسل "للأذكياء فقط" بطولة حمدي الميرغني، رنا رئيس، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، فكرة محمد ناير، وتأليف فليمون صبحي- ريمون صبحي- فادي صبحي، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ومن إنتاج شركة ستارز ميديا.

مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.

مسلسل أمير العوامري

مسلسل أمير العوامري، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، وسلوى خطاب، حجاج عبد العظيم، ودنيا المصري، ومن إخراج محمد النقلي ومن تأليف أحمد صبحي.

مسلسل المعلم

مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سهر الصايغ، أحمد بدير، سيد رجب، وهو من تأليف محمد شواف، وإخراج مرقس عادل.

مسلسل قلع الحجر

مسلسل قلع الحجر، بطولة محمد رياض ورياض الخولي وسهر الصايغ، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

مسلسل بدون مقابل

مسلسل بدون مقابل، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، نسرين طافش، وفاء عامر، خالد سليم، عمرو عبدالجليل، وهو من إنتاج محمد فوزي، إشراف عام أحمد جابر.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لـ د.مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

مسلسل جريمة منتصف الليل

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة، رانيا يوسف، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، وميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني، من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عصام شعبان.

مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، شيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري، ويظهر ياسر جلال خلال أحداث المسلسل بشخصية شهريار، من إنتاج شركتى ميديا هب "سعدى جوهر" وأروما استديوز برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيرى.

مسلسل جري الوحوش

مسلسل جري الوحوش، بطولة نضال الشافعي، محمود عبد المغني، فادية عبد الغني، صلاح عبدالله، محمود حجازي، سيناريو أحمد صبحي، إخراج عبد العزيز حشاد.

مسلسل أسود باهت

مسلسل أسود باهت، بطولة سهر الصايغ، وفريال يوسف، محمد مهران، وحسن عيد، ومحمد غنيم، وعبير فاروق، وضياء عبد الخالق، ومدير تصوير ضياء جاويش، وإخراج ممدوح زكي، من تأليف أحمد صبحي.

مسلسل بـ 100 راجل

مسلسل بـ 100 راجل، بطولة، سمية الخشاب، صلاح عبدالله، سما إبراهيم، هالة فاخر، تأليف محمود حمدان، إخراج إبرام نشأت.

مسلسل مليحة

ويشارك في بطولة مسلسل «مليحة»، عدد من الفنانين، بينهم أشرف زكي، ودياب، وماجدة زكي، وحنان سليمان، وآخرون، من تأليف رشا الجزار، وإخراج شريف عرفة.

مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبدالرحمن، على قاسم، ناردين فرج، وعدد اَخرين من الفنانين، تأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

مسلسل محارب

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

مسلسل لانش بوكس

مسلسل لانش بوكس، بطولة غادة عادل، صدقي صخر، جميلة عوض، وفدوى عابد، أحمد وفيق، المطرب شاهين، أسامة أبو العطا، أحمد الشامي، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، سيناريو وحوار عمرو مدحت، وإخراج هشام الرشيدي.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي، ومن وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل إثبات نسب

مسلسل إثبات نسب، بطولة درة، نبيل عيسى، لبنى ونس، صدقي صخر، ولاء الشريف، محسن محيي الدين، تأليف محمد ناير، إخراج أحمد عبده.