كنت تعبان جدًا.. تامر حسنى يكشف أسرار ألبومه الجديد

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بعد طرح عدد من أغانية الجديدة.

وقال تامر حسنى : الفترة اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الأغاني وبصراحه كنت تعبان جدًا.. النهارده قولت لازم أنزل أتمرن وروحت الجيم أتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد وقفت عالباب 5 ثواني ولفيت ورجعت تاني حسيت إني لسه تعبان بس مصلحة طلعت بصورة لطيفة يومين كده إن شاء الله وانزل تاني نهاركم جميل وكله خير عليكم.

واستطاع المطرب تامر حسني أن يتصدر التريند المصري بعد ساعات قليلة من طرح كليبه الجديد موضوع رجوعنا والذى طرحه عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتسببت هذه الأغنية فى احداث حالة من الرواج على صفحات السوشيال ميديا، حيث أعاد فيها تامر حسني تقديم نفسه فى الأغاني الدرامية ونالت اعجاب عدد كبير من رواد صفحات التواصل الاجتماعي.

أغنية موضوع رجوعنا من كلمات تامر حسني وألحان مدين ومن توزيع وسام عبد المنعم.

آخر ظهور لتامر حسني

وظهر تامر حسني أول أمس خلال حضوره حفل زفاف أبنة الملحن عصام كاريكا ، حيث كان من ضمن الحضور بجانب كل من مصطفى قمر وإيهاب توفيق وحكيم وغيرهم من المطربين وصناع الموسيقي.