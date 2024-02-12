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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسعارها تبدأ من 295 ريال .. طرح تذاكر حفل محمد حماقي بالسعودية

حفل محمد حماقي
حفل محمد حماقي

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنان محمد حماقي، المرتقب على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وبدأ بيع تذاكر حفل محمد حماقي، في السعودية من ليلة أمس الأحد 11 فبراير، وتبدأ أسعار تذاكر حفل محمد حماقي، من 295 ريال سعودي. 

آخر حفلات محمد حماقى 

وكان آخر حفلات محمد حماقي الشهر الماضي، حيث أحيا الحفل الختامي لكأس السوبر المصري، فى أبو ظبى.

حفلات محمد حماقي فى أمريكا


أعلنت الشركة المنظمة لجولة حفلات الفنان محمد حماقي في الولايات المتحدة الأمريكية، تأجيل الجولة تضامنًا مع أهالي غزة.

كتبت الشركة المنظمة لجولة حفلات حماقي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، التالي: ‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا ابلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية خلال الفترة من 22 فبراير- 3 مارس 2024، وذلك نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

وأضافت: وسيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا، سوف نتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات: الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ المعاد الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ.

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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