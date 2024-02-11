اكتشاف مدحت صالح.. نجم جديد يشعل السوشيال ميديا بظهوره مع منى الشاذلي

قدم الفنان مدحت صالح لجمهور الإعلامية منى الشاذلي موهبة جديدة في الإنشاد الديني، وهو المنشد الشاب عبد الرحمن الصعيدي، وجاء ذلك خلال حلقة احتفالية الإسراء والمعراج التي عرضها برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، احتفالا بتلك المناسبة العظيمة.

وكان ضيوف تلك الحلقة المنشد المتألق أحمد العمري وفرقته صوت مصر للإنشاد الديني، وحينما علم الفنان مدحت صالح بأن البرنامج يعمل على تصوير تلك الحلقة الاحتفالية قرر أن يهدي جمهور البرنامج شابا في مقتبل العمر، صغير السن ولكن كبير الموهبة، وهو المنشد الشاب عبد الرحمن الصعيدي ابن مركز القوصية بمحافظة أسيوط، حيث تصادف وجوده بالقاهرة وقت تصوير الحلقة، وعلى الفور تمت دعوته للانضمام إلى احتفالية البرنامج بليلة الإسراء والمعراج، قبيل عودته إلى أسيوط مباشرة.

وكانت تلك الصدفة والهدية شهادة ميلاد نجم جديد في عالم الإنشاد الديني، بعدما أبدع الصعيدي في تقديم ابتهالا دينيا بإتقان فاق حدود التوقعات، نظراً لتقديمه ببراعة شديدة دون أي تحضيرات أو بروڤات مسبقة.

وتبين من خلال الفيديو الذي أذيع للفنان مدحت صالح خلال تلك الحلقة هو مدى إيمان النجم الكبير بتلك الموهبة الشابة، مشيرا إلى أن مصر دائما ولادة بالمواهب التي تهديها لجميع بلدان الوطن العربي.

عبد الرحمن

عبد الرحمن

عبد الرحمن