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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رغم الصلح بينهما.. بلوك أصالة نصري لـ أنغام مازال مستمرا

أصالة - أنغام
أصالة - أنغام

مازالت أصداء تصالح الفنانة أصالة نصري مع الفنانة أنغام، متواجدة رغم مرور 41 يوماً على التصالح بينهما في ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر، بالحفل الذي جمع بينهما. 

ورغم مرور هذه الأيام الطويلة على تصالح أصالة نصري مع أنغام، فلازال الحظر (البلوك) بينهما متواجد على تطبيق إنستجرام. 

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وبالبحث في القائمة التي تتابعهم أصالة نصري على تطبيق إنستجرام، تبين خلو القائمة من حساب أنغام، وكذلك الأمر بالنسبة للأخيرة فخلت قائمة من تتابعهم من حساب أصالة. 

حساب أنغام على إنستجرام 
حساب أصالة على إنستجرام 

تصالح أصالة نصري مع أنغام 

في 31 ديسمبر 2023، نجح سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات في الصلح بين أصالة وأنغام بعد فترة خلافات دامت لأكثر من ثلاث سنوات.

واستغل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات وجود كل من أصالة وأنغام فى حفل ليلة رأس السنة بالسعودية وقرر الصلح بينهما بحضور الفنانة إليسا.

واصطحب سالم الهندي أصالة، في كواليس الحفل، فيما اصطحب المايسترو هاني فرحات المطربة  أنغام التي بدورها قامت باحتضان أصالة وقامت كل منهما بتقبيل الأخرى.

وتأكيدًا للصلح بين أنغام وأصالة قامت أنغام بعد انتهاء الحفل بتقبيل أصالة واحتضانها، وهو الأمر الذى فعلته أصالة قبل مغادرتها المسرح.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا فيديو لتوثيق هذه اللحظة مُصاحبة بتعليق: أجمل لقطة في ختام الحفل.

 

تعليق أصالة على التصالح

وتحدثت الفنانة أصالة عن صلحها مع الفنانة أنغام على هامش حفل "ليلة نجمات العرب، والذى أقيم يوم الأحد الماضى بالمملكة العربية السعودية.

وقالت أصالة خلال تصريح تليفزيوني: "مبسوطة بصلحى أنا وأنغام ، لأن بسترجع ذكرياتنا الحلوة مع بعض، وإن شاء الله الأيام الجاية نعيد نفس الذكريات".

وأضافت أصالة: "أتمنى صداقتنا ترجع زى الأول وأحسن".

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