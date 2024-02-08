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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

لورا عماد طليقة شريف
لورا عماد طليقة شريف منير

نشرت الفنانة لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه للمرة الأولى بعد تعرضها لحادث سير كبير في شهر يناير الماضي. 

وظهرت لورا عماد -طليقة شريف منير- في مقطع الفيديو، وهي تخضع لجلسة علاج طبيعي على الركبة، بعد إصابتها بالحادث. 

حادث لورا عماد 

وفي منتصف شهر يناير الماضي، تعرضت لورا طليقة الفنان شريف منير لحادث سير مروع، مما أدي الى تهشم سيارتها بالكامل.

ونشرت لورا فيديو ظهر فيه أثار الحادث وعلقت عليه قائلة: عمري ما عملت حادثة في حياتي ,و طول عمري بقول ان الخوف من الناس اللي بتسوق حواليك مهما كنت انت بتعرف تسوق،وان اللي ربنا كتبهولك حتشوفه ،وإنك متملكش في نفسك ولا في اللي حواليك حاجه غير انك تدعي لنفسك و للي حواليك ان ربنا يحفظنا و يلطف بينا.

وأضافت: أما اهم اكتشاف اكتشفته آن الزحمة أأمن بكتير من الشوارع الفاضيه السريعه الجازبه لمحبي السرعة ….اما الحاجه التانيه اللي عارفاها من زمان، ان اللي بيمشي مبيتعبش بس بيسيب ناس أتكسر قلبهم لأنهم حبوك من قلبهم.بشكرك يا رب إني مكسرتش قلب حد واني طلعت منها علي خير.

واختتمت: ربنا يحفظكم كلكم و يحفظ اولادكم من شر الطريق و شر الناس المستهتره و ان محدش مات حتي لو كان هو إللي غلطان لإني مش عارفه كنت حبقي عامله ايه لو كان حد مات حتي و إن كان هو الغلطان،ارجوكم ارحموا أهاليكم و متموتهمش و هما عايشين. 

 

طلاق شريف منير ولورا عماد 

وفي شهر سبتمبر 2023، فاجأ الفنان شريف منير الجميع بخبر انفصاله عن زوجته الفنانة لورا عماد، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

 

من هي لورا عماد؟

لورا عماد من مواليد 1 يناير عام 1972.

عملت لورا عماد في البداية كموديل للإعلانات.

جاءت الصدفة على يد مدير التصوير والمخرج طارق التلمساني الذي كان مديرا لتصوير أحد الإعلانات فتعرف على لورا عماد وآمن بموهبتها، وقدمها للمنتج والفنان سامي العدل الذي كان يبحث عن وجوه جديدة لتقديمها في أفلام من إنتاجه وأبرزها كان فيلم البطل الذي شارك في إنتاجه مع شقيقه المنتج محمد العدل.

أول ظهور للفنان لورا عماد في السينما من خلال فيلم «البطل» عام 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطفى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري وقدمت دور «أوديسا» حبيبة «بيترو غطاس» الذي جسد دوره مصطفى قمر، وعرفها الجمهور وقتها وبدأ اسمها في الانتشار.

شاركت لورا عماد في مسلسل «الرجل الآخر» مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها لورا عماد فيلم “سوق المتعة” عام 2000 والفيلم كان من تأليف الكاتب الراحل وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

ظهرت لورا في فيلم «لو كان دا حلم» عام 2001 قبل أن تعتزل لتتفرغ لأسرتها وتربية بناتها.

بعد ابتعاد لورا عماد عن الفن منذ عام 2001، عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

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