عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا عبدالعزيز: أستكمل تصوير المداح 4 بعد عودتى من مهرجان بغداد السينمائي

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

أعربت النجمة دنيا عبد العزيز عن سعادتها بوجودها فى العراق لحضور مهرجان بغداد السينمائي فى دورته الأولى، وقالت فى تصريحات صحفية: "دى أول مرة أزور العراق  وتحديداً بغداد، وانبسطت جدا بكل حاجة".

وتابعت دنيا عبد العزيز: "العراق بلد جميلة وعريقة وأهلها ناس محترمين وطيبين وأهل كرم وبيحبوا الشعب المصري جدا، وده حسيت به من ترحيبهم بينا وحبهم للوفد المصري الحاضر فعاليات المهرجان".

أضافت دنيا عبد العزيز: "سعيدة جدا بانطلاق مهرجان بغداد السينملائي بدورته الأولى، شيء مشرف وبتمنى له النجاح فى دوراته المقبلة، ومستوى الأفلام المشارك بالمهرجان ممتازة جدا سواء من مصر او العراق أو سوريا ولبنان والمغرب والأردن، فكل الأفلام مستواها راعئ سواء الأفلام الروائية الطويلة أو الأفلام القصيرة".

استكملت دنيا عبد العزيز: "إقامة مهرجان سينما فى العراق تأخر بعض الوقت ولكن كل حاجة بوقتها فهي بلد تهتم بالثقافة والفنون واكيد هايكون فى اهتمام بالسينما الفترة المقبلة، مشيرة إلى إنها أعجبت بكل شئ بالعراق سواء شعبها والأماكن الآثرية والطعام العراقى".
 

txt

بدأ أول مشاهده.. فتحي عبد الوهاب نجم الجزء الرابع من مسلسل المداح

txt

لبحث التعاون المشترك.. وزيرة الثقافة تلتقي تركى آل الشيخ وعمرو الفقى

وتواصل النجمة دنيا عبد العزيز تصوير دورها فى الجزء الرابع من مسلسل المداح، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، عقب عودتها من العراق، والمسلسل من بطولة، حمادة هلال، دنيا عبد العزيز، هبة مجدي، خالد سرحان، فتحي عبدالوهاب، حنان سليمان، ومن تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضا بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.
 

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز وزوجها
دنيا عبد العزيز مع إلهام شاهين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

موضوعات متعلقة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عرض مسلسل جودر لـ ياسر جلال في رمضان 2024 و2025

لبحث التعاون المشترك.. وزيرة الثقافة تلتقي تركى آل الشيخ وعمرو الفقى

وفاة الريس زكريا قائد الطنبورة البورسعيدية

عيد الحب .. سعد رمضان وتانيا قسيس في ديو غنائي

فى أحضان صديقها .. ظهور صادم لـ ابنة عمرو دياب | صور

يسرا : أبويا جرى ورايا بالسك.ينة لما عرف إنى عايزة أمثل

مهرجان الزمن الجميل يكرم الفنان فادى إبراهيم .. صور

ترشيحاتنا

حكم قراءة المرأة القرآن في حضور الرجال .. الإفتاء توضح

المعلمين تجدد الثقة في القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم لحفظ أمن البلاد

"لازم يتحاكم".. رد ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

الصيام في شعبان.. هل يجوز طوال الشهر؟

تنوع الاقتصاد الوطني.. محور رئيسي في مباحثات محمد بن زايد ومدبولي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

إيحاءات خارجة|تفاصيل إزالة إعلان حمدي الوزير من الشوارع.. ورد عاجل من الفنان

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ