1 مارس الدليل.. علا غانم تكشف لصدى البلد حقيقة هجرتها إلى أمريكا

كشفت الفنانة علا غانم عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن عودتها بشكل نهائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واستقرارها بصفة دائمة هناك.

وقالت علا غانم في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه ليس صحيحا ما تردد بشأن عودتي للاستقرار بشكل نهائي في الولايات المتحدة الأمريكية، فكل تلك الأخبار شائعات وليست حقيقة.

حقيقة عودة علا غانم إلى أمريكا

واستكملت الفنانة علا غانم :أكبر دليل على عدم صحة تلك الشائعات تعاقدي علي المشاركة في عمل سينمائي جديد يحمل اسم حارة القصعي ومن المقرر أن أبدأ في تصويره يوم 1 مارس القادم .

وكان آخر أعمال علا غانم هو فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، وبسمة، وداليا البحيري، وعلا غانم، وخالد سرحان، وعمرو عبد الجليل، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، وهنا داود، وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدا في عام 2005 ، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.