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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عايزة أتجوز وونوس.. وفاة مدير التصوير ضياء جاويش

ضياء جاويش
ضياء جاويش

أعلنت الفنانة منة فضالي عن وفاة ، مدير التصوير ضياء جاويش.

وكتبت منة فضالي عبر حسابها  على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "يا ضياء ليه بدري كده ده احنا كنا لسه بنتكلم ربنا يرحمك يا صاحبي ويجعل مثواك الجنة يارب، مدير التصوير الخلوق ضياء جويش في ذمه الله".

 

آخر أعمال ضياء جاويش


يذكر أن آخر أعمال ضياء جاويش في السينما، الفيلم السعودى "90 يوم" وتدور أحداثه في إطار درامي، تتناول الأحداث قصة الطبيبة سارة التي تبحث عن الرجل المناسب للزواج منه، وعندما تجده، تتحدى الجميع من أجله، لكنها تكتشف أنه يخفي حقيقة مثيرة، تسلط الضوء على بعض العادات والقضايا الشائكة في المجتمع.

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مسلسل ونوس وعايزة أتجوز 

وعمل ضياء جاويش مصوراً في بداية حياته في العديد من الأعمال، فكانت بدايته في فيلم "أحكى يا شهرزاد" بطولة منى زكى، ومسلسل "عايزة أتجوز"، وفيلم "بعد الموقعة"، ومسلسل "لما تامر ساب شوقية"، ومسلسل "ونوس".

وعمل بعد ذلك مديراً للتصوير في فيلم "ياباني أصلى"، وفيلم "رغدة متوحشة"، ومسلسل "لما كنا صغيرين"، وفيلم "أحمد نوتردام"، وفيلم "لعبة شيطان"، وفيلم "90 يوم".

ضياء جاويش منة فضالي

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