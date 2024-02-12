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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض مسلسل جودر لـ ياسر جلال في رمضان 2024 و2025

ياسر جلال
ياسر جلال

قررت الشركة المنتجه لمسلسل "جودر"، "ألف ليلة وليلة "عرضه على عامين في رمضان 2024 و2025، والمسلسل بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، تارا عماد، مايان السيد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

تفاصيل المسلسل

ويجسد ياسر جلال، خلال أحداث العمل شخصية شهريار، أما ياسمين رئيس فتجسد شخصية شهرزاد، ومحمد التاجي يجسد شخصية قمر الزمان والد ياسمين رئيس أما هنادي مهنا فتجسد شخصية حورية بحر، أما أحمد بدير، فسيظهر بشخصية أحد أعيان دولة المغرب.

آخر أعمال ياسر جلال

يشار أن آخر أعمال ياسر جلال هو مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، المكون من 15 حلقة،وشاركه البطولة كل من مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف سماح الحريرى ومن إخراج خالد مرعي، ايضا شارك في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض في السباق الرمضاني 2022.

حقق العمل نجاحًا كبيرًا، والمسلسل ضم عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، كريم عبد العزيز، وغيرهم من النجوم، وتدور أحداث المسلسل حول الفترة التي عاشتها مصر خلال فترة حكم الأخوان، وما بعدها، كما سلط العمل الضوء على العديد من الأحداث منها فض أعتصام حادث الواحات، وغيرهم والعمل من إخراج بيتر ميمي، وحقق نجاح كبير وقت عرضه على مدار ثلاث مواسم.

جودر ألف ليلة وليلة

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