رمضان 2024.. منة فضالى تنشر صورا مع أحمد زاهر من كواليس «محارب»

تواصل الفنانة منة فضالى تصوير مشاهدها فى مسلسل “محارب”، والذى تخوض به موسم رمضان القادم بجانب كل من حسن الرداد وأحمد زاهر.

ونشرت منة مجموعة من الصور التى تجمعها بأحمد زاهر أثناء تصوير أحد المشاهد عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “محارب رمضان 2024 إن شاءالله، تأليف محمد سيد بشير، إخراج الأستاذة شيرين عادل، إنتاج الأستاذ أحمد السبكي، دعواتكم، أحلى شغل لما تكون بتشتغل مع أعز أصحابك وفي كيمياء ما بينكم، أحمد زاهر، حسام ومريم”.









قصة مسلسل محارب

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سائق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال محارب

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.