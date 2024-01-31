عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رمضان 2024.. منة فضالى تنشر صورا مع أحمد زاهر من كواليس «محارب»

منة فضالى وأحمد زاهر
منة فضالى وأحمد زاهر

تواصل الفنانة منة فضالى تصوير مشاهدها فى مسلسل “محارب”، والذى تخوض به موسم رمضان القادم بجانب كل من حسن الرداد وأحمد زاهر.

ونشرت منة مجموعة من الصور التى تجمعها بأحمد زاهر أثناء تصوير أحد المشاهد عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “محارب رمضان 2024 إن شاءالله، تأليف محمد سيد بشير، إخراج الأستاذة شيرين عادل، إنتاج الأستاذ أحمد السبكي، دعواتكم، أحلى شغل لما تكون بتشتغل مع أعز أصحابك وفي كيمياء ما بينكم، أحمد زاهر، حسام ومريم”.

 


 

قصة مسلسل محارب 

وتدور الأحداث في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الذي يظهر في دور سائق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامٍ، أيضًا يقدم تامر عبد المنعم شخصية محامٍ ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

أبطال محارب

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

منة فضالي مسلسل محارب احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. نيللي كريم تخوض تجربة التأليف بـ فيلم سينمائي

تامر حسني عن فيلم الحريفة: عمل نقلة في البطولة الشبابية

لسه صحاب|هنا الزاهد تفجر مفاجأة حول علاقتها بـ أحمد فهمي بعد انفصالهما

بحضور منى زكي.. انطلاق العرض الأول لفيلم "رحلة 404" بجدة

نشرة الفن.. ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية وقصي خولي يستقبل عزاء والده في دبي

بداية مخطط سلمى أبو ضيف.. تفاصيل الحلقة 3 من مسلسل بين السطور

نديم هيحصله ايه؟.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حالة خاصة"

باسل خياط وسامو زين في عزاء والد قصي خولي بدبي

ترشيحاتنا

لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

المقاولون العرب يضم لاعب الصفاقسي التونسي فراس بن عايفية

تعرف على كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل

التفاصيل خلال فبراير.. التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

فيديو

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ