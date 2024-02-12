أتاني .. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته عبر يوتيوب

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان أتاني، وتعاون فيها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

أعرب حسين الجسمي في بيان له، عن سعادته بالغناء من جديد باللون العراقي الأصيل، ووصفه باللون الغنائي الذي يحمل سمات خاصة نابعة من الموروث العراقي وبيئته المختلفة عن جميع أنماط الألوان العربية الأخرى، مشيرًا إلى أن الأغنية العراقية الأصيلة لها شهرة كبيرة بين الجمهور العربي من شرقه الى غربه، وهي حاضرة بقوة في الساحة الغنائية، ولها النجاحات الكبيرة.

كلمات الاغنية:

هذا الشتا الثاني يمر

وانته بعيد ولا خبر

منك إجاني

عايفني اتاني

ولوحدي اعاني

ضليت بعدك منكسر

ما ذكرك بيه المطر

قلبك نساني



طرحت أغنية أتاني عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، وخرجت الاغنية بأسلوب تقني حديث مع لون الأغنية الموسيقي الرومانسي، إلى لى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وأصبحت متوفرة عبر جميع منصات التواصل الإجتماعي المتخصصة في عرض وبث الأغنيات.