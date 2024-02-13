صناعة النفط ترفع تحديا قانونيا لخطة بايدن للحفر البحري

قالت مجموعة لصناعة النفط والغاز يوم الاثنين إنها رفعت طعنًا قانونيًا على خطة إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن لتقديم عقود إيجار للتنقيب في خليج المكسيك.

ويأتي الالتماس المقدم من معهد البترول الأمريكي بعد أربعة أشهر من كشف وزارة الداخلية عن خطة فرضها الكونجرس للتأجير البحري والتي تضمنت ثلاث مبيعات فقط، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت الحكومة في نشر جداول الخمس سنوات في عام 1980.