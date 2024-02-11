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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: من يتحدث عن انقلاب داخل الجيش «كاذب وواهم»

البرهان
البرهان

وصف رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الأحد، كل من يتحدث عن انقلاب داخل الجيش بأنه "كاذب وواهم"، مشددا على أن الجيش “على قلب رجل واحد”.

يأتي ذلك، في حين قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن الحرب المستمرة منذ أبريل الماضي "ستنتهي سريعاً في الأيام القادمة".

وقال البرهان خلال تفقده فرقة مشاة في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، إن القوات المسلحة "تتقدم في كل المحاور، وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو في القريب"، في إشارة إلى القتال الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع

ونوه بأن الجيش السوداني "لم ولن ينهزم"، معتبراً أن "معركة الدولة" ضد الدعم السريع "معركة كرامة"، وأن "الشعب السوداني لن يقبلهم، بل سيحاسبهم حساباً عسيراً".

وأشار إلى أن الدعم السريع "يعمل الآن على تحريض شيوخ ونظار القبائل والمواطنين لقتال الدولة والقوات المسلحة والشعب السوداني ولدينا معلومات بكل هذه التحركات والفتن، لكن ثقتنا أنهم لن يستجيبوا".

وكان مصدر بالجيش السوداني نفى، الأسبوع الماضي، تقارير عن وقوع محاولة انقلاب في منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان، متهماً جماعة الإخوان بتسريب هذا النبأ "الكاذب".

 

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