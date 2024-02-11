مجلس الشيوخ الأمريكي يؤيد مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل

أظهرت نتائج التصويت الإجرائي في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأحد، أن المجلس أيّد مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، في تصويت إجرائي.

وحظيت وثيقة مشروع قانون مساعدة أوكرانيا وإسرائيل، بتأييد أكثر من ثلثي المشرعين، وهو ما كان مطلوبا؛ للانتقال إلى المرحلة التالية منه.

ولم يعرف بعد متى سيتم التصويت النهائي على المشروع، وبالإضافة إلى ذلك، فحتى لو دعم أعضاء مجلس الشيوخ المشروع؛ فسيتعين أن يدرسه مجلس النواب، حيث المعارضة الجمهورية قوية، التي تعارض تخصيص أموال جديدة لأوكرانيا.

وخلال المناقشة يوم أمس السبت، اتهم السيناتور، مايك لي، زملاءه بأنهم يعتزمون تنسيق تقديم المساعدة لسلطات كييف، بينما يتركز اهتمام الأمريكيين على المباراة النهائية لبطولة دوري كرة القدم الأمريكية، التي تقام، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، على قانون موازنة توفيقي ينص على تخصيص 118.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل، وتسوية الوضع على الحدود الجنوبية، والذي تم تطويره استجابة لمطالب الجمهوريين للحصول على تمويل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، بعد أن أعاقوا مناقشة المساعدة المطلوبة لأوكرانيا بحجة أزمة الحدود.