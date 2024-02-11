3 قتلى في احتجاجات السنغال على تأجيل الانتخابات الرئاسية

ارتفع عدد القتلى وسط الاحتجاجات في السنغال على تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى ديسمبر إلى ثلاثة، مع تزايد المخاوف من أن إحدى الديمقراطيات المتبقية في غرب أفريقيا التي ضربها الانقلابات معرضة للتهديد.

وأدى الإعلان عن التأجيل قبل ثلاثة أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في 25 فبراير/شباط، إلى اشتباكات عنيفة يوم الجمعة بين المتظاهرين والشرطة في دكار وعدة مدن أخرى، في موجة من الاضطرابات التي يخشى الكثيرون من أن تتحول إلى حالة من عدم الاستقرار لفترة طويلة.

وقال الرئيس ماكي سال إن التأجيل ضروري لأن النزاعات الانتخابية تهدد مصداقية الانتخابات، لكن بعض المشرعين المعارضين أدانوا هذه الخطوة ووصفوها بأنها 'انقلاب مؤسسي'.

ومع تصاعد الغضب الشعبي، حثت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) والقوى الأجنبية سال على إعادة البلاد إلى المسار الانتخابي المنتظم.

وبوفاة شاب وسط احتجاجات في مدينة زينجينشور الجنوبية مساء السبت، ارتفع عدد القتلى منذ يوم الجمعة إلى ثلاثة، وفقًا لـ Cartogra Free Argentina (CFS)، وهي منصة للمجتمع المدني تتعقب الضحايا.

وقال نديامي ديوب مدير مستشفى زيجينشور لرويترز 'حاولنا إنقاذه عندما وصل إلى المستشفى وللأسف توفي في العناية المركزة' مضيفا أنه من غير الممكن تحديد سبب الوفاة على وجه التحديد دون تشريح الجثة.

ولم يستجب متحدث باسم وزارة الداخلية لطلب التعليق. وأكدت الوزارة حتى الآن وفاة واحدة فقط، وهي طالبة في مدينة سانت لويس الشمالية يوم الجمعة. ولم تتمكن رويترز من تأكيد حالة الوفاة الثانية بشكل مستقل: تاجر يبلغ من العمر 23 عامًا على مشارف داكار، وفقًا لـ CFS.

وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية في منشور على الإنترنت يوم السبت إنه شعر بالحزن عندما علم بوفاة أول شخصين.

وأضاف البيان: 'نحث جميع الأطراف على التصرف بطريقة سلمية ومدروسة، ونواصل دعوة الرئيس سال إلى استعادة الجدول الزمني للانتخابات واستعادة الثقة وتحقيق الهدوء في الوضع'.

ما سيحدث بعد ذلك ليس واضحا.

وتقدم المشرعون المعارضون والمرشحون الرئاسيون الذين يرفضون التأجيل بطعون قانونية وقالوا إنهم سيرفضون الاعتراف بسال كرئيس بعد انتهاء ولايته الأصلية في أوائل أبريل.

ويتضمن مشروع قانون التأجيل الذي أيده البرلمان تمديد فترة ولايته حتى يتم تنصيب خليفته بعد إجراء الانتخابات في 15 ديسمبر.

وقال النائب المعارض جاي ماريوس سانيا للإذاعة يوم الأحد 'إذا لم يعيد الرئيس ماكي سال السلطة إلينا في الثالث من أبريل فسنشكل حكومة وحدة وطنية موازية'.

