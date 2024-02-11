الرئيس الأوكراني يصدر قرارا بتعيين قائد جديد للقوات البرية

ذكر مرسوم نشر، اليوم الأحد، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عين أولكسندر بافليوك النائب الأول السابق لوزير الدفاع قائداً جديداً للقوات البرية.

وأعلن زيلينسكي، يوم الخميس الماضي، تعيين الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي قائداً عاماً جديداً للقوات المسلحة بدلاً من الجنرال فاليري زالوجني، وهو أكبر تغيير لكبار القادة منذ اندلاع الحرب مع روسيا.

وأعلنت أوكرانيا أنها دمرت القسم الأكبر من طائرات هجومية مسيرة أطلقتها روسيا، ليل السبت – الأحد، ويبلغ عددها 45 طائرة، من دون الإبلاغ عن أضرار تذكر، صباح اليوم الأحد.

جاء هذا غداة إعلان مقتل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، السبت، في ضربات ليلية روسية بمسيرات استهدفت محطة وقود في مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية على "تيليغرام"، "خلال الليل أطلق المحتلون 45 طائرة هجومية من دون طيار، ونتيجة للعمل القتالي تم تدمير 40 طائرة منها.

وأعلن حاكم منطقة دنيبرو جنوب البلاد سيرغي ليساك أن رجلاً (39 سنة) أصيب بجروح طفيفة نتيجة الشظايا المتساقطة.

وذكرت السلطات في العاصمة كييف ومنطقة تشيركاسي بوسط البلاد، أنه لم يبلغ عن أضرار حتى الآن.

لكن حاكم منطقة خاركيف (شرق) أوليغ سينيغوبوف أورد أن قنابل يتم التحكم فيها من الجو استهدفت قرية فوديان في المنطقة، وأسفرت عن مقتل امرأة (56 سنة).

وأكد الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة الليلة الماضية على العاصمة كييف وجنوب البلاد، مما أدى إلى إصابة مدني واحد في الأقل وإلحاق أضرار بخط لأنابيب الغاز ومبان سكنية في منطقة ميكولايف الساحلية.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو على "تيليغرام"، "استمر التأهب الجوي في العاصمة لمدة ساعتين تقريباً".

وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي أطلقت فوق كييف عند اقترابها من المدينة. ووفقاً للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو دمار في العاصمة أو قربها. وأعلنت السلطات انتهاء التهديد في أجواء كييف قبيل الساعة الرابعة صباحاً (0200 بتوقيت غرينتش).

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا على "تيليغرام"، إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها تصدت للهجمات على مدى أكثر من خمس ساعات ودمرت 26 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" أطلقتها روسيا فوق مناطق جنوبية عدة، لا سيما فوق منطقة ميكولايف قرب البحر الأسود.