عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

رئيسة صندوق النقد
رئيسة صندوق النقد الدولي

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الأحد، إن اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن ذلك تجلى في ارتفاع تكاليف الشحن، وانخفاض حجم المرور عبر البحر الأحمر.

واعتبرت جورجيفا في كلمة ألقتها خلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية في دبي، أن "التوقعات المتردية للاقتصاد الفلسطيني تزداد" مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى ضرورة الوصول إلى حل سياسي وسلام دائم، لتغيير الواقع الاقتصادي.

وكشفت أن صندوق النقد الدولي سيواصل تقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية للسلطة الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية.

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي أن تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة انعكست على السياحة في الدول المجاورة، مؤكدة أن المؤسسة التمويلية تراقب عن كثب الآثار المالية، والتي يمكن ملاحظتها على نواحٍ مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.

وتوقعت جورجيفا أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، منخفضاً عما توقعه الصندوق في أكتوبر، على خلفية خفض إنتاج النفط، وتشديد السياسة النقدية، وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة التي أثرت على الدول المجاورة.. كما خفض الصندوق حجم العبور في البحر الأحمر بأكثر من 50%.

ودعت جورجيفا دول الشرق الأوسط إلى زيادة الإيرادات وتوسيع طاقتها الضريبية وتحسين أداء الشركات المملوكة للدولة، والذي من شأنه أن يغذي المالية العامة للبلدان في المنطقة.

وعن الدول المصدرة للطاقة، أشارت جورجيفا إلى أن بطء النمو خارج قطاع المحروقات سيكون بمثابة تحدّ، واعتبرت تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط.

وعلى الجانب الآخر، أشارت إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المُرتفعة تاريخياً، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي.

وأوردت “جورجيفا” أن هذه الظروف "غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة"، مُضيفة أنه من شأنه المزيد من اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

موضوعات متعلقة

سرايا القدس تقصف تمركزا لـ جنود إسرائيليين غرب خان يونس

رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب في خان يونس لم تنته

إيطاليا تودع فيتوريو إيمانويل نجل آخر ملوكها

بيان للجيش الباكستاني عن نتائج الانتخابات العامة بعد فوز حزب عمران خان

اسرائيل تستدعي الاحتياط تمهيدا لعملية عسكرية في رفح

سيناتور جمهوري: مشروع قانون مساعدات أوكرانيا إهانة للأمريكيين

وزير المالية الإسرائيلي: إعلان "موديز" يعكس عدم الثقة في أمننا وقوتنا

ألمانيا: هجوم إسرائيل على رفح كارثة إنسانية

ترشيحاتنا

180 مليار جنيه.. إجراءات جديدة من الدولة لمحاصرة تداعيات التضخم وتوفير حياة كريمة

بعد الحديث عن خلاف كبير مع بايدن.. نتنياهو بعلق على آخر محادثة بينهما

سلم نفسه للشرطة.. عامل ينتحل صفة محصل كهرباء ويقتل سيدة بعين شمس..تفاصيل

البنك المركزي يصدر ضوابط جديدة بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

«النقد الدولي»: اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط يفاقم الأضرار الاقتصادية عالميًا

فرنسا تعارض أي هجوم إسرائيلي على رفح وتدعو لوقف إطلاق نار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. نسرين طافش تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

مدحت شلبي في مرمى النيران.. ويرد على جمهور الأهلي.. اعرف السبب

لوك غير متوقع .. يسرا تصدم متابعيها بإطلالتها الأخيرة| شاهد

يشبه فستان الزفاف.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

تراجع تدريجي .. هل تستقر أسعار اللحوم قبل رمضان؟

عريس يستغل دخول خطيبته "البروفا" ويفعل شيئًا مشينًا| شاهد

عواصف ترابية.. تحذيرات من تقلبات حادة في الطقس | فيديو

ضربة قاسية للذهب بسبب الدولار .. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ