جوزيب بوريل محذرا إسرائيل: الهجوم على رفح كارثة لا توصف

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون السبت إنه 'يشعر بقلق عميق' إزاء احتمال شن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح، في حين حذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الهجوم سيكون بمثابة 'كارثة إنسانية'.

وكتب كاميرون على موقع X المعروف سابقا باسم تويتر 'نشعر بقلق عميق إزاء احتمال شن هجوم عسكري على رفح - أكثر من نصف سكان غزة يحتمون بالمنطقة'.

وكتب 'الأولوية يجب أن تكون وقفا فوريا للقتال لإدخال المساعدات وإخراج الرهائن ثم التقدم نحو وقف دائم ومستدام لإطلاق النار'.

وفي بيان منفصل على موقع X، حذر منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى 'كارثة إنسانية لا توصف'.

وكتب بوريل: 'أكرر تحذير العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا توصف وتوترات خطيرة مع مصر. إن استئناف المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وتعليق الأعمال العدائية هو السبيل الوحيد لتجنب إراقة الدماء'.

قبل الهجوم البري الوشيك على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيشه للاستعداد لإجلاء ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص في المدينة، العديد منهم نزحوا بالفعل من أجزاء أخرى من القطاع.