إندونيسيا تلغي خططها لشراء طائرات ميراج المقاتلة من قطر | تفاصيل

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإندونيسية في وقت متأخر من مساء السبت إن إندونيسيا تخلت عن خطة مثيرة للجدل لشراء طائرات مقاتلة من طراز ميراج 2000-5 بقيمة 733 مليون يورو (790 مليون دولار) كانت تستخدمها قطر في السابق.



واضاف المتحدث باسم الشركة دهنيل أنزار سيمانجونتاك في بيان 'ليس هناك شراء لطائرات ميراج. رغم أنه كان مخططا له، فقد تم إلغاؤه... مما يعني أنه لا يوجد عقد ساري المفعول'.

وفي الشهر الماضي، قالت الوزارة إن صفقة شراء الطائرات المقاتلة الـ12 تأجلت بسبب قيود مالية، وإن الجيش سيأمر بإجراء تحديث لطائراته الحالية من طراز سوخوي وإف-16 بدلاً من ذلك.



وأثارت عملية الشراء المخطط لها جدلا عندما تم الإعلان عنها العام الماضي، حيث قال المشرعون إن الطائرات المستعملة قديمة.



وتعرض وزير الدفاع برابوو سوبيانتو، المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية الإندونيسية المقرر إجراؤها في 14 فبراير، لانتقادات بشأن الصفقة من قبل المرشحين المنافسين خلال الحملة الانتخابية.

لكنه دافع عن الشراء خلال إحدى المناظرات الرئاسية، قائلا إن الطائرات المستعملة لا تزال صالحة لمدة 15 عاما أخرى وهناك حاجة إليها بينما تنتظر البلاد وصول طائراتها الجديدة.



وأشرف برابوو على جهود الجيش لتحديث أسطوله المتقادم، والذي يشمل شراء طائرات رافال المقاتلة وطائرات بدون طيار من شركة الفضاء التركية وطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر للنقل من شركتي بوينج الأمريكية ولوكهيد مارتن. )، يفتح علامة تبويب جديدة.