بيان للجيش الباكستاني عن نتائج الانتخابات العامة بعد فوز حزب عمران خان

وجّه قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، رسالة للقادة السياسيين في بلاده، دعاهم فيها لتنحية مصالحهم الشخصية والابتعاد عن سياسة الفوضى والاستقطاب.



جاء ذلك في بيان للجيش الباكستاني حول نتائج الانتخابات العامة، التي جرت الخميس الماضي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.



ودعا قائد الجيش القادة السياسيين لتوحيد جهودهم من أجل تشكيل "حكومة وحدة وطنية"، تضم جميع القوى الديمقراطية.

وشهدت مدينة لاهور، شرقي البلاد، مباحثات بين حزب الشعب الباكستاني، بقيادة بيلاوال بوتو زرداري، و"الرابطة الإسلامية الباكستانية" – جبهة نواز، بقيادة رئيس الوزراء السابق نواز شريف، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي.



وتُظهر النتائج الأولية فوز حزب "حركة إنصاف" بقيادة عمران خان بـ98 مقعدا من أصل 266 نائبا، بينما أصدرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء السابق عمران خان، على موقع "إكس" بيانا، أمس الجمعة، ادعت فيه فوزها بثلثي مقاعد البرلمان.



وفي مطلع الشهر الجاري، قضت محكمة باكستانية بالحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته، بالسجن 7 سنوات لكل منهما، كما قضت محكمة أخرى بسجنه 10 سنوات مع وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، بتهمة تسريب أسرار الدولة، بينما تعهد خان بالطعن على الحكم.