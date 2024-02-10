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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش وسياسيون.. إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تل أبيب

الاحتلال
الاحتلال

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم السبت، أنه من الممكن أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على أفراد من الجيش والسياسيين الإسرائيليين بسبب فشلهم في الحد من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. 

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) عن مذكرة لوزارة الخارجية الإسرائيلية قالت فيها إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على جنود إسرائيليين، بمن فيهم ضباط، بالإضافة إلى مشرعين ووزراء.

وقد أخذت إسرائيل التهديدات بفرض عقوبات 'على محمل الجد'، ويجب عليها أن تقدم لواشنطن 'تفسيرا مرضيا' للتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية في غضون 60 يوما.

ومن المتوقع أن يناقش المسئولون الإسرائيليون الأمر في الأسبوع المقبل.

وحذرت إدارة الرئيس جو بايدن إسرائيل عدة مرات في الأشهر الأخيرة من العنف المتزايد الذي يواجهه الفلسطينيون في الضفة الغربية على أيدي المستوطنين الإسرائيليين اليهود المتطرفين.

ومع ذلك، بعد فشلها في التحرك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربعة إسرائيليين اتهموا هذا الشهر بالتورط في أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقتل أكثر من 300 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر.

دعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وأكثر من اثنتي عشرة دولة شريكة، بما في ذلك أستراليا وكندا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، التي ضمتها إسرائيل بشكل غير قانوني في عام 1967.

ويعيش هناك ما يقرب من نصف مليون مستوطن، وتعتبر كل مستوطنة في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وصدرت العقوبات الأمريكية على الإسرائيليين الأربعة هذا الشهر كأمر تنفيذي. وهذه إحدى اللفتات العديدة التي قامت بها واشنطن وسط الرفض الشعبي المتزايد لدعمها للحرب الإسرائيلية في غزة.

وكان بايدن قال يوم الخميس إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة 'تجاوزت الحدود' وحثها على التوقف.

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة الجهود الغربية والعربية للتفاوض على حل الدولتين، قائلين إنهم لن يقبلوا إنشاء دولة فلسطينية.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يستعد للمرحلة التالية من الحرب من خلال اقتحام رفح، التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة. 

ويتكدس مئات الآلاف من الفلسطينيين، الذين فر العديد منهم من أجزاء أخرى من القطاع، في رفح وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه. وتسببت الغارات الجوية بالفعل في مقتل العشرات هناك في الأيام الأخيرة.

وقتل نحو 28 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، حذرها حلفاء غربيون آخرون لإسرائيل من اقتحام رفح، بسبب قلقهم من العدد الهائل من القتلى.

الولايات المتحدة الضفة الغربية المحتلة

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