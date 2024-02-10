ألمانيا: هجوم إسرائيل على رفح كارثة إنسانية

حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، من هجوم محتمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفح في جنوب قطاع غزة، لافتة إلى أنه قد يشكل "كارثة إنسانية متوقعة".



وقالت الوزيرة في رسالة على صفحتها في منصة "إكس": "إن المحنة في رفح تتجاوز فعلا القدرة على الفهم. 1.3 مليون شخص يبحثون عن الحماية من القتال في منطقة محدودة جدا. هجوم للجيش الإسرائيلي على رفح سيشكل كارثة إنسانية متوقعة".

وشدّدت بيربوك على أنه "يجب أن تدافع إسرائيل عن نفسها ضد "حماس"، ولكن مع التخفيف قدر الإمكان من معاناة السكان المدنيين".

وكررت بيربوك دعوات ألمانيا إلى وقف لإطلاق النار حتى يتم أيضا "إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في نهاية المطاف".

وأعلنت أنها ستتوجه إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث الأوضاع