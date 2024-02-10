إعلام حوثي: غارات أمريكية بريطانية تستهدف مديرية الصليف في الحديدة

أفادت وسائل إعلام حوثية، اليوم السبت، بأن قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت غارات، استهدفت مديرية الصليف في الحديدة.

وفي وقت سابق، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ثانية استهدفت صاروخ كروز هجوميا بريا للحوثيين كان جاهزا للإطلاق.

يأتي هذا بينما قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، الخميس الماضي، إن 3 غارات أمريكية بريطانية ضربت منطقة رأس عيسى في الحديدة.

وكانت وسائل إعلام حوثية، قد أفادت أمس عن ضربات أمريكية وبريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ أيًا من واشنطن ولندن لم يؤكد شنّ غارات جديدة.

وذكرت وكالة أنباء "سبأ نت" التابعة للحوثيين في منشور على منصّة "إكس": "عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف" في محافظة الحديدة.