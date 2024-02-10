سيناتور جمهوري: مشروع قانون مساعدات أوكرانيا إهانة للأمريكيين

وصف السيناتور الجمهوري الأمريكي، راند بول، مشروع قانون المساعدات إلى أوكرانيا، الذي قال إنه يخصص 60 مليار دولار "لنظام معروف بفساده"، بأنه "إهانة مباشرة" لكل أمريكي.

أشار السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي، إلى أن مشروع القانون الذي لا يزال يناقش، اليوم السبت، ويتضمن تخصيص 300 مليون دولار لحماية الحدود الأوكرانية، متجاهلاً الوضع على الحدود الجنوبية لأمريكا، التي تشهد هجمة غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين.

كتب بول على منصة "إكس": "مشروع القانون هذا ليس خاطئا فحسب، بل إنه إهانة مباشرة لكل أمريكي، خاصة في الوقت الذي تظل فيه حدودنا دون حماية والدولة لا تفعل شيئا حيال ذلك، بل تقترح فقط إصلاحات زائفة".

ومن الممكن التصويت على إنهاء مناقشة مشروع القانون وطرحه للتصويت، يوم الأحد المقبل، ونقل بول عن زميله وصاحب التفكير المماثل، مايك لي، الذي ذكر أن الديمقراطيين غير قادرين على تمرير الوثيقة من تلقاء أنفسهم، وأن 41 صوتا فقط من أصل مئة تكفي لعرقلتها.

أفادت صحيفة أمريكية، أمس الجمعة، بأن الغرب يعتقد أنه دون مساعدة واشنطن فإن كييف تواجه احتمالا كبيرا لانهيار تدريجي لقواتها العسكرية في ساحة المعركة هذا العام، والدفاعات الجوية الأوكرانية دون إمدادات جديدة لن تكون قادرة على الصمود حتى الشهر المقبل.