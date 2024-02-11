ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 54 شخصا

قالت حكومة إقليم الفلبين، اليوم الأحد، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب انهيار أرضي في جنوب الفلبين ارتفع إلى 54 بينما قام عمال الإنقاذ باستخراج المزيد من الجثث.

وقع الانهيار الأرضي ليلة الثلاثاء بالقرب من منجم للذهب في بلدة ماكو في مقاطعة دافاو دي أورو، مما أدى إلى دفن المنازل والمركبات التي تنقل الموظفين إلى الموقع الذي تديره شركة Apex Mining (APX.PS).

وقالت حكومة إقليم دافاو دي أورو في منشور على فيسبوك إن 54 شخصا لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي، مما رفع عدد القتلى السابق الذي كان يبلغ 37 في وقت سابق من اليوم، حيث عثر عمال الإنقاذ على المزيد من الجثث.

وبلغ عدد المفقودين 63 شخصا، وقالت حكومة الإقليم إن العدد لم يتم التحقق منه بعد. وأصيب 32 شخصا في الانهيار الأرضي.

وقال إدوارد ماكابيلي، المسؤول في دافاو دي أورو، إن أكثر من 300 شخص شاركوا في عملية الإنقاذ، لكن العمليات تعرقلت بسبب الأمطار الغزيرة والطين الكثيف والتهديد بحدوث المزيد من الانهيارات الأرضية. وقال ماكابيلي إن أعمال الإنقاذ استؤنفت صباح الأحد.

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك ناجون، قال ماكابيلي إن هذا 'غير مرجح' بالفعل، لكن البحث سيستمر.

وقال ماكابيلي عبر الهاتف: 'فريق الإنقاذ يبذل قصارى جهده، حتى لو كان الأمر صعباً للغاية'.

وهطلت أمطار غزيرة على دافاو دي أورو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.