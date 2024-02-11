عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 54 شخصا

صدى البلد

قالت حكومة إقليم الفلبين، اليوم الأحد، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا بسبب انهيار أرضي في جنوب الفلبين ارتفع إلى 54 بينما قام عمال الإنقاذ باستخراج المزيد من الجثث.

وقع الانهيار الأرضي ليلة الثلاثاء بالقرب من منجم للذهب في بلدة ماكو في مقاطعة دافاو دي أورو، مما أدى إلى دفن المنازل والمركبات التي تنقل الموظفين إلى الموقع الذي تديره شركة Apex Mining (APX.PS).

وقالت حكومة إقليم دافاو دي أورو في منشور على فيسبوك إن 54 شخصا لقوا حتفهم في الانهيار الأرضي، مما رفع عدد القتلى السابق الذي كان يبلغ 37 في وقت سابق من اليوم، حيث عثر عمال الإنقاذ على المزيد من الجثث.

وبلغ عدد المفقودين 63 شخصا، وقالت حكومة الإقليم إن العدد لم يتم التحقق منه بعد. وأصيب 32 شخصا في الانهيار الأرضي.

وقال إدوارد ماكابيلي، المسؤول في دافاو دي أورو، إن أكثر من 300 شخص شاركوا في عملية الإنقاذ، لكن العمليات تعرقلت بسبب الأمطار الغزيرة والطين الكثيف والتهديد بحدوث المزيد من الانهيارات الأرضية. وقال ماكابيلي إن أعمال الإنقاذ استؤنفت صباح الأحد.

وردا على سؤال عما إذا كان لا يزال هناك ناجون، قال ماكابيلي إن هذا 'غير مرجح' بالفعل، لكن البحث سيستمر.

وقال ماكابيلي عبر الهاتف: 'فريق الإنقاذ يبذل قصارى جهده، حتى لو كان الأمر صعباً للغاية'.

وهطلت أمطار غزيرة على دافاو دي أورو في الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

انهيار أرضى الفلبين دافاو دي أورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

20 جنيها للأرز و27 للسكر.. تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" وأسعار السلع

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

لأصحاب البطاقات التموينية| بدء ضم الزوجة والأبناء.. تفاصيل لا تفوتك

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

موضوعات متعلقة

أنصار ترامب الجمهوريون في مجلس الشيوخ غاضبون من الزعيم ماكونيل | تفاصيل

الامم المتحدة: إيصال المساعدات الى المتضررين في غزة أصبح مستحيلا

3 قتلى في احتجاجات السنغال على تأجيل الانتخابات الرئاسية

وضعتها أمها في الفرن بالخطأ.. مصرع رضيعة بولاية ميسوري الأمريكية

جوزيب بوريل محذرا إسرائيل: الهجوم على رفح كارثة لا توصف

قناصة الاحتلال يغتالون طفلًا 4 سنوات وابنة عمه في غزة | شاهد

الرئيس الأوكراني يصدر قرارا بتعيين قائد جديد للقوات البرية

إندونيسيا تلغي خططها لشراء طائرات ميراج المقاتلة من قطر | تفاصيل

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ 12 عاما.. الرئاسة التركية تعلن زيارة أردوغان إلى مصر

أسباب ظهور كلمة erorr على عداد الكهرباء وطريقة حلها

زيادات جديدة في أسعار السجائر الأجنبية.. شعبة الدخان: «حاجة غريبة مش فاهمينها»

مفاجأة بخصوص الدعم| تعرف على موعد الطرح الجديد لشقق "سكن لكل المصريين 4"

دعاء للزوج بالرزق .. ينور طريقه ويفتح له أبوابه الواسعة

رسميا.. مصر تحذر إسرائيل من عواقب شن عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعفر العمدة 2.. سر خروج محمد رمضان من ماراثون رمضان وحكاية بلاغ إهانته اللغة العربية

ملابس مختلفة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها.. شاهد

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

إكسسوارات ملفتة.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بصور جديدة.. شاهد

فيديو

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

الأوكازيون الشتوي.. شوف أحدث الموديلات وأسعارها

إصلاح ملف الدعم.. "النقد الدولي" يشيد بمصر ومجموعة من الدول

هكذا رد الجمهور.. بكاء ياسمين عبد العزيز في فيديو مؤثر على إنستجرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ