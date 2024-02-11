وضعتها أمها في الفرن بالخطأ.. مصرع رضيعة بولاية ميسوري الأمريكية

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، في ولاية ميسوري الأمريكية؛ عندما وضعتها والدتها عن طريق الخطأ في الفرن، لتأخذ هي قيلولة، حسبما قال المدعي العام، أمس السبت.

واتُهمت ماريا توماس، من مدينة كانساس سيتي، بتعريض سلامة طفل للخطر، وفق ما نشرته شبكة “سي بي سي” الأمريكية.

ولا تظهر سجلات المحكمة حتى الآن، ما إذا كان لدى “ماريا” محامٍ.

واستجابت الشرطة، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، لبلاغ عن عدم تنفس الرضيعة.

وقال بيان: السبب المحتمل إن المستجيبين عثروا على الطفلة مصابة بحروق واضحة، وتم إعلان وفاة الطفلة في مكان الحادث.

وذكر البيان، إن أحد الشهود أخبر المستجيبين، أن "الأم أخذت قيلولة، ووضعت الطفلة عن طريق الخطأ في الفرن، بدلا من سريرها".

ولم يقدم البيان تفسيرا لكيفية ارتكاب هذا الخطأ.

وقال المدعي العام لمقاطعة جاكسون، جان بيترز بيكر، في بيان: "نحن نعترف بالطبيعة المروعة لهذه المأساة، وقلوبنا مثقلة بخسارة هذه الحياة الثمينة"، مضيفا: “نحن نثق في أن نظام العدالة الجنائية سيستجيب بشكل مناسب لهذه الظروف الفظيعة”.