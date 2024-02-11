أنصار ترامب الجمهوريون في مجلس الشيوخ غاضبون من الزعيم ماكونيل | تفاصيل

أثارت مفاوضات زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل مع الديمقراطيين لمحاولة تأمين المزيد من المساعدات لأوكرانيا، هجمات متزايدة من المتشددين داخل حزبه، والتي يقول بعض المشرعين إنها نتيجة مباشرة لتزايد نفوذ دونالد ترامب.

واجه الجمهوري من ولاية كنتاكي، وهو زعيم الحزب الأطول خدمة في المجلس بعمر 81 عامًا، المزيد من الضغوط من المتشددين منذ أن نسف ترامب، المرشح الرئاسي المحتمل للحزب، اتفاقًا بين الحزبين دعمه ماكونيل يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. تقديم المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وبعد أن رفض المتشددون في الحزب تلك الصفقة - التي سعى إليها البعض كمقايضة للمساعدات الأوكرانية - واصل ماكونيل العمل مع زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر لتقديم مشروع قانون أمني مستقل بقيمة 95 مليار دولار.

إن استعداده للعمل عبر الممر - وهو ضرورة عملية بالنظر إلى أغلبية ديمقراطية ضيقة - أصبح عائقًا بين بعض زملائه المتحالفين مع ترامب.

وقال السيناتور جوش هاولي للصحفيين 'من يتمتع بنفوذ أكبر؟ ترامب على الأرجح'. 'أعني أنه المستقبل. سيكون مرشح الحزب. وربما يفوز في نوفمبر. وربما لا يكون السيناتور ماكونيل هو المستقبل'.

ورفض مكتب ماكونيل التعليق على هذه القصة. لكنه صرح لوسائل الإعلام الأمريكية الأسبوع الماضي أنه واجه أوقاتًا سياسية صعبة من قبل وتمكن من النجاة. وقال في قاعة مجلس الشيوخ يوم الجمعة إن من الأهمية بمكان أن تساعد الولايات المتحدة أوكرانيا في قتالها للغزو الروسي.

وقال ماكونيل: 'يتعلق الأمر بإعادة بناء ترسانة الديمقراطية والإظهار لحلفائنا وخصومنا على حد سواء أننا جادون في ممارسة القوة الأمريكية'. 'المساعدة الأمريكية في هذه الجهود ليست صدقة. إنها استثمار في المصالح الأمريكية الباردة والصعبة.'

وربط السيناتور مايك براون، وهو محافظ من ولاية إنديانا، مستوى المعارضة التي تواجه ماكونيل بالعدد المتزايد من الجمهوريين الـ49 في مجلس الشيوخ الذين أيدوا ترامب. وقد أيده حتى الآن 31 دولة على الأقل.

وقال براون: 'يأتي المزيد ليروا أن طريقة التفكير القديمة لم تعد تعمل'.

لقد كان الجمهوريون المتشددون لفترة طويلة قوة رئيسية في مجلس النواب، حيث كانوا يغازلون مرارا وتكرارا إغلاق الحكومة وشبه التخلف عن السداد.

في الأسبوع الماضي فقط، تسببت المعارضة داخل الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب بـ219 صوتًا مقابل 212 في هزيمة مذلة لرئيس مجلس النواب مايك جونسون متتالية، حيث فشل المجلس في تمرير قرار لعزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ومشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل.

لكن المشرعين يقولون إن النشاط بين مؤيدي ترامب في مجلس الشيوخ، والذي اتسم بما وصفه الأعضاء بتبادلات 'عالية الديسيبل' في الاجتماعات المغلقة، قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

وكانت العلاقة بين ماكونيل وترامب متوترة منذ أن اعترف زعيم مجلس الشيوخ بأن جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، على الرغم من مزاعم ترامب الكاذبة عن تزوير واسع النطاق للناخبين. واتهم ماكونيل في وقت لاحق ترامب بالتحريض على أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي بعد أن برأ مجلس الشيوخ ترامب من تهم المساءلة.

'دماء في الماء'

وتحدث عدد صغير من المتشددين الجمهوريين علانية عن استبدال ماكونيل، بعد أشهر من إطاحة نظرائهم في مجلس النواب بسلف جونسون كيفن مكارثي في ​​أكتوبر بعد أن استخدم مشروع قانون من الحزبين للحفاظ على تمويل الحكومة.

وقال السيناتور تيد كروز، أحد أقوى حلفاء ترامب، في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن الوقت قد حان لرحيل ماكونيل. كما دعا متشدد آخر، وهو السيناتور مايك لي، إلى تغيير القيادة.

وقال لي على منصة التواصل الاجتماعي X ردًا على منشور للرئيس التنفيذي لشركة X، إيلون ماسك، والذي قال: 'لقد حان وقت رحيل ميتش'. 'لا يمكنك تسجيل سوى عدد قليل من النقاط للفريق الآخر قبل أن تفقد مكانتك كقائد للفريق'.

لكن ماكونيل، الذي أعيد انتخابه زعيما بأغلبية ساحقة بفارق 37-10 أصوات على السيناتور المفضل لترامب ريك سكوت في عام 2022، لا يزال يتمتع بدعم الأغلبية العظمى من مؤتمره، وفقا للعديد من الجمهوريين.

وقال السيناتور كيفن كريمر: 'هناك بعض الناس الذين يشعرون أنه ربما توجد بعض الدماء في الماء وسيحاولون الانقضاض عليها'.

وأضاف: 'إذا كان هناك أي شيء، فإن ما يفعله هذا هو زيادة تصلب الأشخاص الذين يدعمون ميتش'.

وفي الأسابيع الأخيرة، ظهرت بوضوح الشعبية المتزايدة لأسلوب ترامب القتالي والشعبوي في مجلس الشيوخ، المعروف تقليديا بقدر أكبر من النظام واللياقة مقارنة بمجلس النواب.

وقد دعا ترامب، الذي يشير بسخرية إلى ماكونيل على أنه 'الغراب العجوز'، مراراً وتكراراً إلى الإطاحة به. رد ماكونيل بأن Old Crow هي علامته التجارية المفضلة للبوربون.

لقد كان تحولا عميقا، نظرا للدور الذي لعبه ماكونيل خلال إدارته من خلال مساعدة ترامب على تعيين ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، وهو ما عزز الأغلبية المحافظة بنسبة 6-3.

لكن السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، الذي غالبا ما يتبنى مواقف متشددة، قال إن ماكونيل سيستمر على الأرجح كزعيم بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام، إذا اختار القيام بذلك، حتى لو عاد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال روبيو للصحفيين: 'ربما لن يتناولوا العشاء أو يدردشوا كثيرًا'.

'لكنهم سيجدون الكثير من القواسم المشتركة حول القضايا في معظمها. أعني أنهم ربما سيتفقون على 90% من الأشياء، على الرغم من أنهم ليسوا بالضرورة ودودين'.