اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في جنين

دوت صافرات الإنذار في مدينة جنين ومخيمها، تزامنا مع تجمعات لقوات الاحتلال في محيط المدينة، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن اشتباكات مسلحة نشبت بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال قرب دوار الأحمدين في جنين، مشيرة إلى أن مدفعية الاحتلال بدأت في قصف المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت في اقتحام بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد قالت أمس الإثنين، إن العملية العسكرية التي يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذها في رفح لا ينبغي أن يكون لها تأثير على مفاوضات الرهائن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين "نعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن وسنواصل مساعينا" لتحقيقه.

وأضاف "نعتقد أن فوائد إعلان هدنة والتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن هائلة، ليس فقط بالنسبة إلى الرهائن الذين سيتم الافراج عنهم، ولكن أيضًا بالنسبة للجهود الإنسانية في غزة وقدرتنا على البدء بالسعي إلى حل فعلي ودائم لهذا النزاع"

وبِشأن دعوة الممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى المجتمع الدولي بقطع المساعدات العسكرية عن إسرائيل لحملها على وقف الحرب، قال ميلر إن "قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن تكون خطوة أكثر تأثيرا من الخطوات التي اتخذتها واشنطن بالفعل".

وعبر ميلر عن اعتقاد واشنطن بوجود ألوية مسلحة لحماس في مدينة رفح، لكنه أوضح أن بلاده ترفض هجوما إسرائيليا واسع النطاق على المدينة التي يقبع فيها أكثر من مليوني فلسطيني من دون خطة لحماية المدنيين.

وكانت قد أعلنت حركة حماس الفلسطينية، أمس الإثنين، أنها اطلعت على رد إسرائيل على المقترحات التي خرج بها اجتماع ممثلي أمريكا وإسرائيل ومصر وقطر في باريس، مشيرة إلى أنها ترى رد تل أبيب لا يتوافق مع مقترحات الاجتماع ويضع شروطا تحول دون التوصل لاتفاق.